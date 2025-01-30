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Mardin Derik'te Engelli Araçları Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Mardin Derik'te Engelli Araçları Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi
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Mardin'in Derik ilçesinde Kaymakamlık koordinasyonunda düzenlenen törende, toplam 49 engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Etkinlikte, farklı protokol üyeleri ve engelli vatandaşlar bir araya geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde, Kaymakamlık koordinasyonunda gerçekleştirilen engelli aracı dağıtım töreninde, 20'si 4 tekerlekli joystickli akülü sandalye ve 3 tekerlekli Scoot mobil engelli aracı olmak üzere toplam 49 adet engelli aracı, Derik ve Mazıdağı ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Derik Kaymakamlığı ve Mazıdağı Kaymakamlığının koordinasyonunda, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Derik ilçesinin Cevizpınar Mahallesindeki Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlid Taş, İHH Hollanda Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aslantaş, de Wegwijzer Yardımlaşma Vakfı Başkanı Alpaslan Bekdur, İHH Hollanda Vakfı Türkiye gönüllüsü Önder Erdoğan, kurum amirleri ve çok sayıda engelli vatandaş ve yakınları katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edilmesinin ardından engelli aracı dağıtımı yapıldı. Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, engelli araçları hakkında bilgi alarak, engellilerle yakından ilgilendiler. Etkinlik, İHH Hollanda Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aslantaş, de Wegwijzer Yardımlaşma Vakfı Başkanı Alpaslan Bekdur ve İHH Hollanda Vakfı Türkiye gönüllüsü Önder Erdoğan'a plaket takdim edilmesiyle sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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