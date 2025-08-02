Mardin'den Düzce'ye Tatil: Dalgalı Denizle Serinleyen Atılmış Ailesi

Mardin'den Düzce'ye gelen Atılmış ailesi, Karadeniz'in hırçın dalgalarına aldırmadan Akçakoca'da denize girdi. Aralarında 10 yaşında çocuklarında bulunduğu ailenin dalgalar arasındaki deniz sefası yürekleri ağızlara getirirken ailenin en büyüğü olan Mehmet Atılmış; "Mardin sıcağından dalgalı deniz serinlemek için iyidir" dedi.

Mardin'de hava sıcaklıkları ise insanları bunaltacak derecelere çıktı. Tatil için Atılmış ailesinin 8 kişilik üyeleri de Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca ilçesine tatile geldi. Yaklaşık 5 gündür Akçakoca'da tatil yapan aile denizdeki fırtına bir türlü bitmeyince, dalgalı denize girerek serinlemeye çalıştı. En küçüğü 10 yaşında olan Atılmış ailesinin üyeleri Karadeniz'in hırçın dalgalarında denizin tadını çıkartırken, onları gören tatilcilerin yürekleri ağızlara geldi.

Dalgalara aldırmadan gönüllerince denizin tadını çıkarttılar.

Ailenin en büyüğü olan Mehmet Atılmış; "Mardin çok sıcak orada bunalıyoruz. Buraya da tatil için geldik. Deniz dalgalı ama Mardin sıcağından iyidir" diye konuştu.

İlk defa denize gelen 10 yaşındaki Şehmuz Atılmış ise; "Dalgalı ama denizin tadını çıkartıyoruz. İlk defa denize geldim. Dalgalardan korkmuyorum" dedi.

Ailenin büyüklerinden olan Emrah Atılmış ise, "Kardeşlerim ilk defa denize geliyorlar. Eğlenceli geçiyor. Dalgalar var ama hava da çok sıcak" diyerek duygularını ifade etti.

Atılmış ailesinin üyeleri azgın dalgalar arasındaki eğlenceleri görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. - DÜZCE