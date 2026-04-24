Mardin'de yüzlerce çocuğa oyuncak dağıtıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hayırsever iş adamlarının katkılarıyla temin edilen oyuncaklar, yüzlerce çocuğa ulaştırıldı.

Toplanan oyuncaklar, hastane, park ve köy okullarında çocuklara dağıtıldı. Etkinlik kapsamında birçok çocuğun yüzü gülerken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Hayırsever iş adamları adına oyuncakları dağıtan avukat Gurbet Bilbay, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız için oyuncak topladık. Bunları köy okulunda ve hastanede tek tek dağıtmaya başladık. Artık her ay köylerimize yardımda bulunacağız. Her ay farklı bir köyü seçip oyuncaklarımızı dağıtacağız" dedi.

Etkinliğin organizasyonunu yürüten avukat Gurbet Bilbay'ın, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bölgede daha önce de çeşitli yardımlarda bulunduğu, özellikle çocuklara yönelik projelere ağırlık verdiği öğrenildi. Bilbay'ın, bundan sonraki süreçte de köy köy dolaşarak hem yardım faaliyetlerini sürdürmeyi hem de çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam etmeyi hedeflediği belirtildi. - MARDİN

