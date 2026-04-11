Mardin-Diyarbakır Kara Yolunda Trafik Kazası: 10 Kişi Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolu Sultan Şeyhmus Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolu Sultan Şeyhmus Kavşağı'nda, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda bulunan ve kazada yaralanan Gülistan K. (45), Arife C. (39), Hamdiye T. (42), Azat U. (24), Zozan U. (14), Hivanur K. (12), Bahoz T. (12), Mustafa T. (11), Ebrar C. (7) ve Deniz K. (6) olay yerinde yapılan ilk müdahelelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
