Mardin-Diyarbakır Kara Yolunda Trafik Kazası: 10 Kişi Yaralandı

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolu Sultan Şeyhmus Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolu Sultan Şeyhmus Kavşağı'nda, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda bulunan ve kazada yaralanan Gülistan K. (45), Arife C. (39), Hamdiye T. (42), Azat U. (24), Zozan U. (14), Hivanur K. (12), Bahoz T. (12), Mustafa T. (11), Ebrar C. (7) ve Deniz K. (6) olay yerinde yapılan ilk müdahelelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA