Haberler

Kızıltepe'de Sağanak Sonrası Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı ev, iş yerleri ve tarım alanlarına zarar verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede maddi hasar meydana geldi.

Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı ev, iş yerleri ve tarım alanları zarar gördü.

Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası bazı ev, iş yerlerini ve yolları su bastı.

Su basan birçok ev ve iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Aziz Karaaslan, olayın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirterek, "Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak bazı evlerde maddi hasar meydana geldi" dedi.

Öte yandan Otluk Mahallesi'nde aniden yükselen suları seyir halindeki bir otomobili sürükledi. Bayram alışverişinde çıkan aile, kendi imkanları ile araçtan çıkmayi başardı. Bu anlar bir yurttaş tarafından kaydedildi.

Beşik Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle tarım alanları zarar gördü, çiftçilere ait yüzlerce sulama borusu sürüklendi.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

