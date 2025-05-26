Mardin'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de çıkan ot yangını söndürüldü
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Ravza Caddesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Yerel