Midyat'ta Noel Ayini

Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Şarbel Kilisesi'nde Noel (Yaldo) Bayramı, Mor Timotheos Samuel Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen kutsal ayinle kutlandı. Süryani cemaatinin yoğun katılımıyla yapılan ayinlerde barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Süryani cemaatinin yoğun katılım gösterdiği ayinlerde, barış, kardeşlik ve tüm insanlık için huzur dilekleriyle dualar edildi; Noel'in manevi anlamı ve birlik mesajları vurgulandı.

Kutlamalar, duaların ardından cemaatin bayramlaşmasıyla sona erdi. Mum yakılarak dilek tutulan ayinde, erkekler ve kadınlar korosu ilahiler okudu. Daha sonra Süryanice ve Türkçe dualar edildi.

Çocuklardan oluşan koro, Noel ilahilerini seslendirerek ayine ayrı bir anlam kattı. Kilisede toplanan cemaat, barış, kardeşlik ve tüm insanlık için huzur dualarında bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
