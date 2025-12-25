Midyat'ta Noel Ayini

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'nde bulunan Mor Şarbel Kilisesi'nde Noel (Yaldo) Bayramı, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş'ın katılımıyla kutlandı.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'ndeki Mor Şarbel Kilisesi'nde, Noel (Yaldo) Bayramı dolayısıyla kutsal ayin gerçekleştirildi. Noel ayinine, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş başkanlık etti. Metropolit Aktaş, Yaldo Bayramı sabahı ayrıca Midyat'taki Mor Şmuni Kilisesi'nde Kutsal Sunu Ayini'ni yönetti.

Süryani cemaatinin yoğun katılım gösterdiği ayinlerde, barış, kardeşlik ve tüm insanlık için huzur dilekleriyle dualar edildi; Noel'in manevi anlamı ve birlik mesajları vurgulandı.

Kutlamalar, duaların ardından cemaatin bayramlaşmasıyla sona erdi. Mum yakılarak dilek tutulan ayinde, erkekler ve kadınlar korosu ilahiler okudu. Daha sonra Süryanice ve Türkçe dualar edildi.

Çocuklardan oluşan koro, Noel ilahilerini seslendirerek ayine ayrı bir anlam kattı. Kilisede toplanan cemaat, barış, kardeşlik ve tüm insanlık için huzur dualarında bulundu.