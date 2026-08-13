Latifiye Cami Motifleri Nahit Taşında Hayat Buldu

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen "Latifiye Cami Motifleri – Taşın Hafızasında Sanat Yolculuğu" projesi kapsamında, tarihi Latifiye Camii'nin süsleme motifleri nahit taşına işlendi. Çalışmayla kentin geleneksel taş işçiliği ve mimari mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında, Latifiye Camii'nin mimarisinde yer alan bitki ve çiçek motifleri, oyma ve kabartma teknikleri kullanılarak nahit taşı üzerine aktarıldı.

Eserin işçiliğini taş ustası Aydın Nas ile onun yetiştirdiği öğrencisi, Türkiye'nin tek kadın taş ustası Hadra Tırpan gerçekleştirdi.

"MARDİN TAŞ İŞÇİLİĞİNİN MOTİF DÜNYASINI YAŞATIYOR"

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan taş ustası Aydın Nas, Latifiye Camii'nin motiflerinin nahit taşına aktarılmasıyla geleneksel taş işçiliğinin özelliklerinin yaşatıldığını belirtti.

Nas, "Latifiye Camii'nin zarif bitki ve çiçek motifleri, nahit taşı üzerine oyma ve kabartma teknikleri kullanılarak şekillendirilmiş, taşın doğal dokusuyla buluşarak geleneksel taş işçiliğinin inceliğini yansıtmaktadır. Çiçeklerin, yaprakların ve ince süslemelerin bir araya geldiği eser, Mardin taş işçiliğinin geleneksel izlerini ve zengin motif dünyasını yaşatmaktadır" dedi.

Taşın geçmişten günümüze aktarılan sanat hafızasının önemli bir unsuru olduğunu ifade eden Nas, "Taşın dile geldiği, motiflerin geçmişi anlattığı bu eserde Mardin'in taşla yoğrulan sanat hafızası, usta ellerin emeğiyle geleceğe taşınmaktadır" diye konuştu.

CAMİNİN MOTİFLERİ KAYIT ALTINA ALINDI

"Taşın Hafızasında Sanat Yolculuğu" olarak nitelendirilen çalışmayla, Latifiye Camii'nin geçmişten günümüze ulaşan süsleme motifleri Mardin'in özgün nahit taşıyla yeniden yorumlandı.

Hazırlanan eserde, caminin bitki ve çiçek motifleri ile taş işçiliği detayları bir araya getirilirken, kentin geleneksel sanat ve mimari mirasının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA