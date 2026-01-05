Haberler

Mardin'de 2 Kız Kardeş Evlerinde Öldürülmüş Halde Bulundu

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş, evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 5 kişilik özel bir ekip kurularak soruşturma başlatıldı ve bir şüpheli belirlendi.

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgyie göre, gece saatlerinde ihbar üzerine Nusaybin ilçesi merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'taki eve giden polis ve sağlık ekipleri, Süheyla Özdaş ile (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'yı (41) silahla öldürülmüş halde buldu.

Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, cinayeti aydınlatmak amacıyla 5 kişilik özel ekip kurdu. İlk incelemelerde, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüpheli belirlendi. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergah üzerindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk belirlemelere göre, kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
