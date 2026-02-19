Haberler

Mardin'de Çocuğa İşkence Soruşturmasında 1 Tutuklama

Güncelleme:
Mardin'de 17 yaşındaki çocuğa şiddet ve eziyet uygulanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Gülten Akgül

(MARDİN) -

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir çocuğun darbedildiği ve köpekle tehdit edildiği iddiasına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından şüpheli Y.K. (21) gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Y.K, buradaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

