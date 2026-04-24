Mardin'de Çoban Cinayetiyle İlgili Yürütülen Soruşturmada Gözaltına Alınan 17 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

Mardin'de çoban Emrah Aksu'nun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber: Gülten AKGÜL

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Bozok Mahallesi'nde çobanlık yapan Emrah Aksu, 21 Nisan'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aksu, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Jandarma tarafından başlatılan soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı. 3 kişi adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti