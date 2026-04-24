Mardin'de Çoban Cinayetiyle İlgili Yürütülen Soruşturmada Gözaltına Alınan 17 Şüpheliden 5'i Tutuklandı
Mardin'de çoban Emrah Aksu'nun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Haber: Gülten AKGÜL
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Bozok Mahallesi'nde çobanlık yapan Emrah Aksu, 21 Nisan'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aksu, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından Jandarma tarafından başlatılan soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı. 3 kişi adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.