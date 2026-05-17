Haberler

Mardin'de bir emlakçıdan kiralık daire için ilginç not: "Yabancı ve memur kriteri var"

Mardin'de bir emlakçıdan kiralık daire için ilginç not: 'Yabancı ve memur kriteri var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de bir avukat, kiralık daire ilanında 'yabancı ve memur kriteri var' notu görünce emlakçıyı arayıp durumu doğrulattı ve nefret ile ayrımcılık suçundan savcılığa başvurdu.

Mardin'de bir avukat, site üzerinden kiralamak istediği dairenin açıklama kısmında "yabancı ve memur kriteri var" notuyla karşılaşınca şikayette bulundu.

Mardin'de avukat Gurbet Bilbay, daire kiralamak için sitelerden ilanlara baktı. Bilbay, ilanlardan beğendiği dairenin detaylarından açıklama kısmına bakınca, "yabancı ve memur kriteri var" notuyla karşılaştı. Bunun üzerine emlakçıyı arayan Bilbay, kriteri ve evin durumunu sorunca açıklama kısmındaki not doğrulandı. Bunun üzerine "nefret ve ayrımcılık" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Gurbet Bilbay, emlak ofisine gidildiğinde şartlar sunuluyorsa suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi. Bilbay, "Bekarlara kesinlikle ev verilmez, memur şartı aranıyor ya da Mardinlilere ev yok, yabancı şartı aranıyor. Burada verdiğim örnek Mardinli aslında. Bir emlak ofisine gittik. Bize bu şartı sundu. Mardinliyseniz size ev vermiyoruz, yabancı memur şartımız var denildi. Bununla ilgili böyle bir durumda ne yapılabilir. Direkt başvuru formunu doldurabilirsiniz ya da savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz" dedi.

Burada bir nefret, ayrımcılık suçu olduğuna dikkat çeken avukat Bilbay, "Anayasa Mahkemesi gereği. Ama buna rağmen maalesef bazı emlakçılarımız bunu yapıyor. Ayrıca şöyle bir durumla da karşılaştık. Emlakçı, üst kattaki daireyle ilgili yetkili olmadığı halde onunla ilgili de aynı şeyi söyledi. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı

Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi
İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı

İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı
Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler

Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı