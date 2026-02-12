Haberler

Yeşilli'de 3 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Yeşilli ilçesinde üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki Melinda Aydemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun durumu ağır olduğu için yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(MARDİN) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Gül Mahallesi'ndeki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Melinda Aydemir ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Melinda Aydemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

