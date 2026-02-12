Yeşilli'de 3 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Gül Mahallesi'ndeki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Melinda Aydemir ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Melinda Aydemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.