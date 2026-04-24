Haberler

Mardin'de 1 Kişinin Öldüğü 2 Kişinin Yalandığı Silahlı Kavgayla İlgili 21 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde çarşamba gecesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünden dönen bir grup ile kamyonetle yoldan geçen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 20 yaşındaki Muhammed Angay ile R.A. (26) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed Angay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

