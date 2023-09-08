Manisa'yla Şirvan arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Azerbaycan Şirvan Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Azerbaycan'ın şanlı Karabağ zaferinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Kasım ayında toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Azerbaycan Şirvan Belediyesi kardeş şehir ilan edildi. Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında düzenlenen törenle de kardeş iki ülkenin iki şehri de kardeş oldu. Fatih Sergi Salonunun düzenlenen protokol törenine, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şirvan Şehri Belediye Başkanı Kürdoğlu Muradov, Şirvan Şehri Vali Yardımcısı Aynur Farzaliyeva, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir konuşma yaptı. Can Azerbaycan'ın şanlı zaferini bir kez daha kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Ergün, "Bugün bizleri bir araya getiren bu toplantının, anlamı oldukça büyüktür. Kardeşimiz can Azerbaycan'ın şanlı Karabağ zaferini ilan etmesinin ardından, 2020 yılı Kasım ayı meclisimizde Şirvan ile kardeş şehir olma kararımızı oybirliğiyle almıştık. 8 Kasım 2020 tarihinde kazanılan bu büyük zaferle, 30 yıldır işgal altında olan Türk toprakları yeniden Azerbaycan toprağı oldu. Öncelikle şanlı zaferimizi kutluyor, kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bugün aynı zamanda Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun da yıldönümü. Büyük Türk Milleti, tarihin hiçbir döneminde esaret kabul etmemiş; gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışmayla daima destan yazmıştır. Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a, Sakarya'dan Karabağ'a tarihimiz şan ve şerefle doludur. Bu vesileyle ben öncelikle yakın tarihimizde Türk Dünyasını sevince boğan Karabağ Zaferimizi ve Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

İmzalanacak olan protokolün Manisa ve Şirvan arasındaki bağları güçlendireceğine dikkat çeken Başkan Ergün, "İki Devlet Tek Millet olan Türkiye ile Azerbaycan, sonsuza kadar kardeştir. Manisa ile Şirvan şehri de, köklü bir tarihe ve kültüre sahip iki şehirdir. Manisa'mız ile Şirvan'ımız arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla bu protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Atacağımız imzalarla iki şehrimiz arasında kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik alanda işbirliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle biraz sonra imzalayacağımız protokolün iki şehrimiz için de hayırlı olmasını diliyor, bir kez daha sizleri Manisa'mızda ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum" dedi.

Başkan Ergün'ün ardından konuşan Şirvan Şehri Belediye Başkanı Kürdoğlu Muradov, "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, yaşasın Şirvan-Manisa kardeşliği. İmzaladığımız protokol hayırlı olsun. Bizi davet ettiğiniz için Manisalılara, Türk halkına derin teşekkürümü bildiririm" ifadelerinde bulundu. Muradov'un ardın Şirvan Şehri Vali Yardımcısı Aynur Farzaliyeva bir konuşma yaptı. Şirvan halkının selamlarını ileten Farzaliyeva, "Azerbeycan ve Türkiye halkı tarih boyunca hep kardeş, dost olmuştur. Hem sevinçli, hem kederli günlerinde birbirlerinin yanında olmuştur" dedi. İmzalanacak olan protokolün her iki şehre hayırlı olmasını dileyen Manisa Valisi Enver Ünlü, "Sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda güzel işbirliklerine vesile olmasını diliyorum" dedi. Son olarak söz alan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül protokolün gerçekleşmesinde büyük desteği olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şirvan Şehri Belediye Başkanı Kürdoğlu Muradov, iki ülkenin kardeş şehir protokolünü imzaladı. Program, Manisa ve Şirvan heyetinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - MANİSA