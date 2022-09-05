Manisa yerel haberi: Turgutlu ve Kula'nın yeni kaymakamlarından Vali Karadeniz'e ziyaret Yerel Haberler Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Turgutlu ve Kula ilçelerinde göreve yeni başlayan kaymakamlar Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Manisa'nın Turgutlu ve Kula ilçelerinde göreve yeni başlayan kaymakamlar Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nın 2022/392 kararı ile Manisa'nın Turgutlu ilçesine atanan Selami Kapankaya ile Kula İlçesine atanan Birkan Tatlısöz, Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu. Vali Yaşar Karadeniz, yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek Kaymakam Kapankaya ve Tatlısöz'e yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yaşar Karadeniz Turgutlu Manisa Yerel Haberler

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