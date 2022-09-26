Manisa yerel haberi... Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi

Manisa habere göre Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hem merkez hem de kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Efendi ve Hürriyet mahallelerindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle halkı ile sohbet etti.

Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hem merkez hem de kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Efendi ve Hürriyet mahallelerindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle halkı ile sohbet etti.

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu kötü ekonomik duruma rağmen yaratılan yeni gelir kaynakları ve tasarruf tedbirleriyle Akhisar Belediyesi olarak hizmetlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, sıcak asfalt, soğuk asfalt, parke taş döşemesi, arazi yolları ve tamir çalışmalarının hiç durmadan devam ettiğini belirtti.

Akhisar Belediyesi tarafından 3 yılda 400 bin metrekare sıcak asfalt, 450 bin metrekare soğuk asfalt çalışması ile 187 bin metrekare parke taşı döşeme işi gerçekleştirildi.

Efendi ve Hürriyet mahallelerindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Besim Dutlulu, "Hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Efendi Mahallesi 275 sokak ile Hürriyet Mahallesi 490, 491 sokaklarda çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen plan ve program dahilinde asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Akhisar'ımızı daha da güzelleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.