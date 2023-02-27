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Manisa Valiliği depremzedeler için acil ihtiyaç listesini açıkladı

Yerel Haberler

Manisa Valiliği depremzedeler için acil ihtiyaç listesini açıkladı

Manisa Valiliği tarafından, kente gelen depremzedeler için acil ihtiyaç listesi açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından, kente gelen depremzedeler için acil ihtiyaç listesi açıklandı. Yapılan açıklamada yardım etmek isteyen vatandaşların listedeki ürünlere öncelik vermesi istendi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinden Manisa'ya gelen depremzede vatandaşlarımız için 75. Yıl Gençlik Merkezi kayıt yapma ve yardım toplama merkezi olarak belirlenmiştir. İlimize gelen depremzede vatandaşlarımız için acil ihtiyaç listesi bulunmaktadır. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın açıklanan listede yazanlara öncelik vermesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Manisa Valiliği tarafından yayımlanan acil ihtiyaç listesi ise şu şekilde belirlendi: "Hijyen Ürünleri: 5-6-7 numara bebek bezi, deterjan, şampuan, pişik kremi, tuvalet kağıdı, saç kremi, kadın pedi. Gıda Ürünleri: bulgur, pirinç, nohut, fasulye, bezelye, mercimek, makarna, salça, zeytin, yağ, çorba, çay, tuz, şeker, glütensiz ürünler (hastalar için). Mutfak Eşyası: bardak, tabak, çatal, bıçak, tencere, tava, kaşık. Oyuncak: Çocuklar için oyuncak, kırtasiye malzemeleri, okul eşyaları. Elektrikli Ürünler: Soba. Ayakkabı: Kadın, erkek, çocuk ayakkabısı, çocuklar için ev ayakkabısı. Kadın, erkek, çocuk ve bebek iç çamaşırı." - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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