Manisa Soma'da Veliler, Yıkım Kararı Alınan İlkokulun Öğrencilerinin Başka Okula Taşınmasına Tepkili

HABER: Osman BEKAR

(SOMA) - Manisa'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Madenciler İlkokulu öğrencilerinin Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Ortaokulu'na taşınması velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, ikili eğitim ve fiziki yetersizlik gibi sorunlara dikkat çekti.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde, Manisa'nın Soma ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Madenciler İlkokulu öğrencilerinin Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Ortaokulu'na taşınması kararı velilerin tepkisini çekti. Veliler, sınavla öğrenci alan okullarının kalitesinin düşeceğini savunarak kararın "eğitimde adaletsizlik" yarattığını belirtti ve imza kampanyası başlattı.

Bir veli, 10 yaşındaki çocuğunu sabah ezanında okula göndermek zorunda kaldığını belirterek, "Bin 200 öğrenci, 2 bin metrekarelik alana sıkıştırılıyor. Burada 7 bin metrekare boş alan varken neden 2 bin metrekareye sıkışılıyor? Bu adaletsizlik" dedi.

Bir başka veli, sabah erken saatlerde ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını, derslerin 45 dakikadan 30 dakikaya düşürülmesinin çocukları mağdur ettiğini belirterek, ikili eğitim yerine boş durumdaki Hüma Hatun binasının kullanılması çağrısında bulundu.

"Siyasiler ve yetkililer çocuklarımızın vebaline girdiler"

Bir diğer veli, bilirkişilerin önerdiği çözümün uygulanmadığını, Hüma Hatun İmam Hatip Lisesi'nde yalnızca 200 öğrenci olmasına rağmen 7 bin metrekarelik alanın boş tutulduğunu, buna karşın bin 200 öğrencinin dar bir alana sıkıştırıldığını belirtti. Derslerin 45 dakikadan 30 dakikaya düşürüldüğünü, çocukların sabah çok erken saatlerde okula gitmek zorunda kaldığını aktaran veli, "Çocuklarımızın hayallerini ve geleceğini çöpe attılar. Siyasiler ve yetkililer çocuklarımızın vebaline girdiler. Bu hatayı Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza duyurmak için toplandık. Boş derslikler varken, Milli Eğitim Bakanı'mızın da ikili sisteme karşı olduğunu biliyoruz. Birilerinin bu karara çomak sokarak değiştirmesine itiraz ediyoruz" dedi.

Madenciler İlkokulu velisi bir kadın, yıllardır okullarının yıkılmasının gündemde olduğunu ve sürekli taşındıklarını belirterek, "İkili eğitime karşıyız. Çocuklarımız geç vakit çıkacak. Hüma Hatun'un boş binaları kullanılmalı. Dersler 40 dakikadan 30 dakikaya düştü, bu sürede ne öğrenebilirler?" diye sordu.

Bir veli, çocuklarının eğitim hakkı için mücadele ettiklerini belirterek, "Kararı hiçbir zaman kabul etmedik. Çocuklarımız ikili eğitimle daha kısa sürede eğitime mahkum ediliyor. LGS hazırlık aşamasında çocuğumu ikili eğitime teslim etmeyeceğim, gerekirse açık öğretim ortaokuluna kaydettireceğim" dedi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Nuray Özkaya, öğrenci sayısının 550'den bin 200'e çıkmasıyla ikili eğitime geçildiğini belirterek, "Sabahın köründe servis bulmak imkansız, dersler 30 dakikaya düştü. Yanımızda 7 bin 600 metrekarelik Hüma Hatun İmam Hatip Kız Lisesi'nde sadece 200 öğrenci var. Talebimiz, bu binanın öğrenci kabul etmesi ve şartların yeniden gözden geçirilmesi" diye konuştu.