Manisa Ortaköy Mesire Alanı Piknikçi Akınına Uğradı

Manisa merkezde bulunan bazı mesire alanlarında ateş yakmanın yasaklanmasından dolayı Ortaköy Mesire Alanı piknikçi akınına uğradı. Piknik yapmak için gelen vatandaşlar yer bulmakta zorluk çekti.

Manisa Valiliği tarafından orman yangınlarını önlemek amaçlı 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri ve ormanlık alanların kenarındaki yollarda piknik yapmanın yasaklanmasından dolayı, piknik yeri arayışına giren Manisalılar, soluğu Ortaköy Mesire Alanında aldı. Manisa merkeze 27 kilometre olan mesire alanına, sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar piknik masalarını doldurdu. Sonradan gelen vatandaşlar, piknik için masa bulamayarak yerlere kilim sererek oturmak zorunda kaldı. Hafta sonu en iyi etkinliklerden birisinin ailesiyle piknik yapmak olduğunu dile getiren İsmail Aybey, "Şehrin kargaşasından uzaklaşarak ailecek piknik yapmak için geldik. Ama boş masa bulmakta zorlandık. Şehir merkezindeki bazı mesire alanlarında orman yangınlarından dolayı ateş yakmak yasaklandı. Biz de Ortaköy'ü tercih ettik" şeklinde konuştu.

Çocuklar babalarıyla ata bindi

Ortaköy Mesire alanında, piknik dışında top sahası ve at binişi etkinliği de yapılıyor. Mesire alanında bulunan ata biniş parkurunda, çocuklar ata biniyor. 50 TL'ye bir tur biniş yapan çocuklar, atlara yoğun ilgi gösterdi.

Mesire alanına yakın civar köyler tarafından organik olarak yetiştirilen meyve ve sebzeler, sergi usulüyle satışa sunuluyor. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun vs. ürünleri alarak ihtiyaçlarını karşılıyor. - MANİSA