Üye Girişi
Haberler

Manisa Ortaköy Mesire Alanı Piknikçi Akınına Uğradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa merkezde bulunan bazı mesire alanlarında ateş yakmanın yasaklanmasından dolayı Ortaköy Mesire Alanı piknikçi akınına uğradı. Piknik yapmak için gelen vatandaşlar yer bulmakta zorluk çekti.

Manisa merkezde bulunan bazı mesire alanlarında ateş yakmanın yasaklanmasından dolayı Ortaköy Mesire Alanı piknikçi akınına uğradı. Piknik yapmak için gelen vatandaşlar yer bulmakta zorluk çekti.

Manisa Valiliği tarafından orman yangınlarını önlemek amaçlı 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri ve ormanlık alanların kenarındaki yollarda piknik yapmanın yasaklanmasından dolayı, piknik yeri arayışına giren Manisalılar, soluğu Ortaköy Mesire Alanında aldı. Manisa merkeze 27 kilometre olan mesire alanına, sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar piknik masalarını doldurdu. Sonradan gelen vatandaşlar, piknik için masa bulamayarak yerlere kilim sererek oturmak zorunda kaldı. Hafta sonu en iyi etkinliklerden birisinin ailesiyle piknik yapmak olduğunu dile getiren İsmail Aybey, "Şehrin kargaşasından uzaklaşarak ailecek piknik yapmak için geldik. Ama boş masa bulmakta zorlandık. Şehir merkezindeki bazı mesire alanlarında orman yangınlarından dolayı ateş yakmak yasaklandı. Biz de Ortaköy'ü tercih ettik" şeklinde konuştu.

Çocuklar babalarıyla ata bindi

Ortaköy Mesire alanında, piknik dışında top sahası ve at binişi etkinliği de yapılıyor. Mesire alanında bulunan ata biniş parkurunda, çocuklar ata biniyor. 50 TL'ye bir tur biniş yapan çocuklar, atlara yoğun ilgi gösterdi.

Mesire alanına yakın civar köyler tarafından organik olarak yetiştirilen meyve ve sebzeler, sergi usulüyle satışa sunuluyor. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun vs. ürünleri alarak ihtiyaçlarını karşılıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

manisa Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman? Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Hiperbarik oda nedir? Hiperbarik hangi hastalıklara iyi gelir? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı? 2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title