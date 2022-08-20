Manisa haberleri: Selendi Müftülüğünden vatandaşa aşure ikramı

Manisa haberler... Manisa'nın Selendi ilçesinde müftülük tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde müftülük tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Selendi İlçe Müftülüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Selendi Belediyesinin katkılarıyla ilçe merkezindeki Merkez Eski Cami, Merkez Çarşı Cami ve Hatuniye Camiinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure etkinliğine İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay katıldı.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Muharrem ayının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hep birlikte bu ayın bereketini göstermek adına ve binlerce yıldır gelen bir gelenek olarak aşure dağıtımını yapıyoruz." dedi. İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından yapılan duadan sonra vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. - MANİSA