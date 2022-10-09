Manisa haberi: Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Belli Oldu

Manisa habere göre Turgutlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri, güreş severlere unutulmaz bir gün yaşattı. Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'ndeki başpehlivanlık mücadelesini kazanan isim ise başpehlivan Menderes Saltık oldu.

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri, güreş severlere unutulmaz bir gün yaşattı. Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'ndeki başpehlivanlık mücadelesini kazanan isim ise başpehlivan Menderes Saltık oldu.

Turgutlu Belediyesi düzenlediği organizasyonla güreş severlere unutulmaz bir gün yaşattı. Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da (Yörük Mehmet Er Meydanı) yoğun ilgi ve katılımla düzenlenen Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Menderes Saltık, Recep Kara, Orhan Okulu başta olmak üzere 60 başpehlivanla birlikte 400 pehlivan kıyasıya mücadele ederek er meydanında kol bağladı.

MENDERES SALTIK YÖRÜK MEHMET YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN BAŞPEHLİVANI OLDU

Kırkpınar havasının yaşandığı Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarının finali Turgutlulu başpehlivan Menderes Saltık ile Serhat Gökmen arasında yaşandı. Menderes Saltık, mücadeleyi kazanarak Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu oldu.

"ŞANINA YAKIŞIR COŞKULU BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nin şanına yakışır bir şekilde yapıldığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlumuzda ikinci Kırkpınar'ı yaşatacağımızın sözünü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerimizi, şanına yakışır coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Başpehlivan finalinde şampiyon olan Turgutlu'muzun evladı Menderes Saltık kardeşimi ve kıran kırana mücadele eden tüm pehlivanlarımızı kutluyor, güreşi ilgiyle izleyen hemşehrilerime ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ata sporumuz güreşi gelecek nesillerimize armağan etmeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'ne Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, protokol üyeleri, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ile personeli katıldı.