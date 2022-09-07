Manisa haberi! İstiklal Bayrağı Manisa'dan geçti

Büyük Taarruzun 100. yılında savaşın yaşandığı topraklarda 19 gün boyunca bin 150 kilometrelik yol kat eden 45 kişilik Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde mola verdi.

Büyük Taarruzun 100. Yılında savaşın yaşandığı topraklarda 19 gün boyunca bin 150 km'lik yol kat ederek savaşın yaşandığı alanların izlerini takip eden 45 kişilik Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde mola vererek ziyaretlerde bulundu. Bisiklet turu ekibi mola verdikleri yerlerde bölgede yaşananları hem anlatıyor hem de anma törenleri düzenliyor.

Tur hakkında bilgi veren Büyük Taarruz Bisiklet Turu Lideri Emekli Albay Osman Kutlu yaptığı açıklamada "Büyük Taarruz Bisiklet Turu 22 Ağustos'ta Anıtkabir'de başlıyor, Atatürk'ün izlediği yol itibariyle Kocatepe'ye, oradan da ordumuzun düşmana taarruz ettiği hatlar boyunca İzmir'e kadar geliyoruz. Hangi gün ordumuz neredeyse biz o saatlerde orada oluyoruz. Şehitlerimizin mezarlarına Şehit olduğu saatlerde gidiyoruz, anma törenleri yapıyoruz, olay yerlerinde o dönem yaşananları ayrıntılarıyla anlatıyoruz. Her birimiz ayrı bir kahramanın ismini sırtımızda taşıyoruz, o kahramanlarla ilgili her şeyi öğrenip anlatıyoruz. Bu tür konseptlerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Projeyi destekleyen Ankara Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Sorumlusu Emekli Albay Kadim Koç, "Büyük Taarruz Bisiklet Turu ile yola çıkmaktan onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, çünkü onlar Ankara'dan başlayan bu turlarıyla adım adım dedelerimizin ayak izlerine basa basa ilerleyen bir grup. Hem Yürüyüş hem bisiklet turuna bizlerde, Ankara Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi olarak İstiklal Bayrağımızı onlarla birlikte götürüyoruz. Bizler bu projeyi Cumhuriyetimizin 100. Yılına kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu'da Şehitlik ziyaretinin ardından çadır kampı kuran ekip 8 Eylül'de Kemalpaşa Atatürk Evi, Armutlu Şehitler Anıtı ve Belkahve Ata evini ziyaretinin ardından 9 Eylül'de Konak Hükümet Meydanında Anma Törenlerine katılacak.

Turgutlu'da çadır kampı kuran ekip 8 Eylül'de Kemalpaşa Atatürk Evi, Armutlu Şehitler Anıtı ve Belkahve Ata evini ziyaretinin ardından 9 Eylül'de Konak Hükümet Meydanında Anma Törenlerine katılacak. - MANİSA