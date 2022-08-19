Manisa haber: Turgutlu Belediyesi, Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde Çocukları Unutmadı

Manisa haber... Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde çocuklar da unutulmadı. Turgutlu’da 1 Eylül Dünya Barış Günü, Almila’nın sponsorluğunda çocuklara yönelik özel etkinliklerle kutlanacak.

Turgutlu Belediyesinin 30 Ağustos-7 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinde 1 Eylül Dünya Barış Günü 'ne özel bir programla çocuklarla birlikte kutlanacak. Almila Dünya Barış Günü etkinlikleri, çeşitli ödüllerin takdim edileceği resim yarışmasıyla başlayacak. Program, Çizmeli Kedi Müzikali ve ardından Grup Bir Eylül Çocuk Korosu ve Müzik Grubu'nun performansıyla devam edecek.

Almila Dünya Barış Günü etkinlikleri, 1 Eylül Perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleşecek. Resim Yarışması 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Çizmeli Kedi Müzikali saat 20.30, Grup Bir Eylül Çocuk Korosu ve Müzik Grubu ise 21.30'da izleyiciyle buluşacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizde bu yıl da çocuklarımızı unutmayarak onlara özel bir program hazırladık. Almila işletmesinin katkı ve destekleriyle düzenleyeceğimiz etkinliklerimizde aynı zamanda geleceğe ve barış dolu günlere dair dileklerimizi de paylaşacağız. Almila Dünya Barış Günü Etkinliklerimize tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi davet ediyorum" dedi.