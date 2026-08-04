Manisa'da 3 günde büyük uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

(MANİSA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın son 3 günde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında bin 564 sentetik hap, 2 bin 830 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerince yürütülen saha çalışmaları ve analiz faaliyetleri doğrultusunda, 2 Ağustos'ta Şehzadeler ilçesinde İ.K'nin üzerinde yapılan aramada bin 564 sentetik hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün K.K'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 2 bin 830 sentetik ecza hap bulundu.

Aynı gün Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince A.K'nin üzerinde ve gösterdiği noktalarda yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: ANKA