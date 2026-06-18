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Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak Erzincan'da toprağa verildi

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak Erzincan'da toprağa verildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak, memleketi Erzincan'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Manisa'da görev yaptığı sırada trafik kazasında yaşamını yitiren Erzincanlı Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak, memleketinde toprağa verildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Pak için Erzincan'ın Yaylabaşı beldesindeki Cuma Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının ardından Pak'ın naaşı, Yaylabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, Pak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aydoğdu, Pak'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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