Manisa'da Şehit Olcay Arı 30. yılında unutulmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1995 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bölücü örgüt tarafından şehit edilen Olcay Arı, şehadete erişinin 30. yılında dualarla anıldı.

1995 yılında Erzincan'da şehit olan Salihlili Jandarma Er Olcay Arı'nın şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin Kurttutan Mahallesinde ikamet eden annesi Medine Arı'yı ziyaret etti.

Şehit annesi ile yakından ilgilenerek kendisiyle sohbet eden Kaymakam Güldoğan, devletin tüm imkanları ile her daim Şehit yakınlarının yanında olunacağını ifade etti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya'nın yer aldığı ziyaret, yapılan dua ile son buldu.