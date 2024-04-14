Manisa'da maden ocağı iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir kömür maden ocağında yaşanan iş kazasında işçi Halit Gürpınar (41) hayatını kaybetti.
Olayla ilgili emniyet güçleri tarafında soruşturma başlattı.
Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir kömür maden ocağında yaşanan iş kazasında işçi Halit Gürpınar (41) hayatını kaybetti.
Olayla ilgili emniyet güçleri tarafında soruşturma başlattı.
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