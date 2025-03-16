Manisa'da Dünya Yetim Günü Kutlandı: 550 Kişilik İftar Programı

15 Mart Dünya Yetim Günü dolayısıyla, Manisa'da faaliyet gösteren dört sivil toplum kuruluşu tarafından yetimler için 550 kişilik iftar verildi. İftar sonrası, ramazan şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramıyla çocuklar mutlu edildi.

Manisa Şelale Plaza'da, İHH Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube ve Türk Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi tarafından 15 Mart Dünya Yetim Günü dolayısıyla 550 kişilik iftar programı düzenlendi. Programa Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İHH Manisa Şube Başkanı Abdullah Oluk, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Dr. Muzaffer Yurttaş ve çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeği sonrası semazen gösterisi gerçekleştirildi. Çocukları sevindirmek için Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Ayrıca palyaçolar ve nedimeler eşliğinde çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

İHH Manisa Şube Başkanı Abdullah Oluk yapmış olduğu açıklamada, "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün Dünya Yetim Günü. Gözlerimizin nuru, en karanlık gecede yolumuzu aydınlatan gül yüzlü kandillerimiz. Saf, temiz bize emanet edilen kutsal varlıklarımız. Bu iftar programında maddi manevi destek sağlayan Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Muzaffer Yurttaş vekilime ve ekibine, her zaman desteklerini esirgemeyen İş Adamı Abdürrahim Arslan Bey'e, her zaman yanımızda olan Şelale Plaza Sahibi Haydar Bey'e, STK başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve değerli bağışçılarımıza çok teşekkür ederim. Sadakalarınızı ve infaklarınızı cennete giden yol azığı yapsın Yüce Rabbim. Sözlerime son verirken ümmetin evlatlarının ağlamadığı, sahipsiz kalmadığı, göz yaşlarının dindiği, tüm İslam alemine huzur ve selametin geldiği günleri bizlere göstermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." dedi. - MANİSA