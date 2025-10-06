Manisa'da Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri

MANİSA (İHA) – Dünya Mimarlık Günü, Manisa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Manisa Mimarlar Odası Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen kutlama programında, mimarlığın toplumsal rolü ve kentlerin geleceği üzerine mesajlar verilirken, vefat eden mimarlar da mezarları başında anıldı.

Manisa Mimarlar Odası Temsilciliği Başkanı Mahir Gülhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamada, 2025 yılı teması olan "Dayanıklılık için Tasarım" vurgulandı. Gülhan, "Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından 1985 yılında ilan edilen Dünya Mimarlık Günü, Birleşmiş Milletler'in Dünya Konut Günü ile eş zamanlı olarak kutlanıyor. 2025 yılında tema olarak 'kentsel krizlere yanıt' çerçevesinde 'Dayanıklılık için Tasarım' belirlenmiştir. Bu tema, mimarlığın yalnızca fiziksel yapılar değil; aynı zamanda toplumsal eşitlik, sürdürülebilirlik ve dirençlilik üretmesi gerektiğini hatırlatmaktadır" dedi.

Mimarlığın afet sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde kritik rol oynadığına dikkat çeken Gülhan, "Yapılı çevre; dayanıklılık, sağlamlık ve kültürel duyarlılıkla topluluklara destek olmalıdır. Onarılabilen, yenilenebilen ve çevreye duyarlı yapılarla dayanıklılık mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

Program kapsamında meslek camiasına katkı sağlayan ve yakın dönemde hayatını kaybeden mimarlar da unutulmadı. Geçtiğimiz yıl vefat eden Manisa Mimarlar Odası önceki dönem başkanı Ferdi Zeyrek'i anan Gülhan, "Tam bir yıl önce bugün rahmetli Ferdi Başkanımız ile bu binanın hizmete açılışını birlikte yapmıştık. Onu mezarı başında andık. Mesleki birikimi ve kent kültürüne olan katkılarıyla hafızalarda yer edinmiştir" dedi.

Ayrıca Mimar Tuğrul Erdem, Zehra Alagöz ve Adil Aygül'ün de isimlerini anan Gülhan, "2025 yılı bizim için buruk geçti. Ancak geleceğe dair umudumuz tamdır. Hayatını kaybeden meslektaşlarımız, Manisa için yorulmadan çalışmış, kent belleğinde derin izler bırakmışlardır. Onların hatırasını yaşatmak en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı. - MANİSA