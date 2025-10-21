Haberler

Manisa'da 50 Yıldır Yufka Açma Geleneği Yaşatılıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 11 kadın, çocukluk arkadaşlarıyla birlikte anne ve ninelerinden öğrendikleri yufka açma geleneğini 50 yıldır bir araya gelerek sürdürüyor. Bahçede imece usulü hazırladıkları yufkaları kış için depolayan kadınlar, geleneğin geleceği konusunda kaygılarını dile getiriyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocukluk arkadaşı 11 kadın, anne ve ninelerinden öğrendikleri yufka açma geleneğini 50 yıldır imece usulüyle mahallelerindeki aynı bahçede sürdürüyor.

Şehzadeler'e bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde yaşayan ve yaşları 60 ile 80 arasında değişen 11 çocukluk arkadaşı, kış hazırlıklarını 50 yıldır imece usulüyle sürdürüyor. Geniş bahçesiyle uygun ortam sağlayan Şükriye Pekcan'ın evi, yıllardır buluşma noktası olurken, her yıl sonbahar aylarında bir araya gelen kadınlar, hem kendi aileleri hem de çocukları için odun ateşinde pişirdikleri yufkaları hazırlıyor.

"Asırlık geleneği 50 yılı aşkın süredir yaşatıyoruz"

Ev sahibi Şükriye Pekcan, "Daha müsait diye son yıllarda bizim evin bahçesinde toplanarak kışlık yufkalarımızı hazırlıyoruz. Kızlık arkadaşlarım Sevim Eken, Fikriye Sabancı, Ayşen Eken, Fadime Kaplangil, Fatma Borucu, Sebiha İnan, Nebahat Sabancı, Ayşe Altıparmak, Emine İnan ve Ayşe Bayraktar ile 50 yılı aşkın süredir imece usulü yufka açma geleneğimizi sürdürüyoruz. Anne ve ninelerimizden gördüğümüz bu asırlık geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

"Yufka açarken yorulanla yer değiştiriyoruz"

Geceden 25 kilogram un ile hamuru hazırladıklarını anlatan Nebahat Sabancı ise, "Sabah bahçede bir araya geliyoruz ve aramızda iş bölümünü yapıp hazırlanan hamurdan parçalara ayırarak yufkaları açmaya başlıyoruz. Hepimiz aynı anda açamıyoruz, aynı anda 6-7 kişi yufka açıyor 1 kişi de odun ateşinde hazırlanan yufkaları pişiriyor. Bir kişi de kutulara istif ediyor. Yorulan olursa kenarda bekleyen ile yer değiştiriyoruz. Kenarda bekleyenler aynı zamanda çay, kahve ikramları da hazırlama görevini üstlenmiş oluyor" diye konuştu.

"Geleneği sürdüren son nesiliz sanırım"

İki çocuk 4 torun sahibi 78 yaşındaki Sebiha İnan da, "Anamızdan bunu gördük. Ben de hem çocuklarım hem de kendim için hazırlıyorum. Bütün kışlıkların hepsini hazırlıyoruz. Biber ve domates kurutur, şişelere koyarız. Tarhanamızı yaptık. Şimdi en son işte yufka hazırlıyoruz. Soğuk olmadan bunu da yapıyoruz. Evvelden Ramazan'a yakın yapıyorduk ama artık kış aylarında oluyor. Aşırı soğuk oluyor, bahçede açık alanda dayanılmıyor. Ekibin en yaşlısı benim. Bacağımdan ameliyatlıyım ama oturduğum yerden çalışabiliyorum" dedi.

Ayşe Altıparmak ise geleneğin geleceğinden endişeli olduklarını belirterek, "Ben çocukluğumdan beri annemle yapardım, şimdi de biz devam ettiriyoruz. Ama bizden sonra kim yapacak bilmiyoruz. Yeni nesil bu gelenekleri pek önemsemiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalleli kadınlar, yufka açma geleneğini yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak gençlerin ilgisizliğinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi. - MANİSA

