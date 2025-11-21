Haberler

Manisa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yapılan programda çocuk haklarına dikkat çekildi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesinin önemini vurguladı ve etkinlik kapsamında çeşitli atölye çalışmaları ile gösteriler düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen program, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi öncülüğünde, Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Salihli Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Salihli Gençlik Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek ülke olduğunu hatırlatarak, 20 Kasım 1989'da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onaylayan ilk devletlerden biri olunmasının çocuklara verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Güldoğan, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi için aile, toplum ve devletin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, Salihli Gençlik Merkezinde çocuk ve gençlere yönelik etkili çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Konuşmasının ardından Kaymakam Güldoğan, protokol üyeleriyle birlikte çocuklara hediyeler vererek balon dağıttı.

Program kapsamında çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirici sunumlar yapıldı, çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Balon ve köpük etkinliklerinin yanı sıra Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz gösterileriyle çocuklarda farkındalık oluşturuldu. Etkinlikler, Gençlik Merkezi salonunda yapılan ikramlarla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
