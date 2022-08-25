Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manda çanı çalarak domuz nöbeti tutuyor

Yerel Haberler

Manda çanı çalarak domuz nöbeti tutuyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde Necati Şimşek isimli çiftçi mısır tarlasını domuz sürüleri ve yabani hayvanlardan korumak için gece boyu manda çanı çalarak nöbet tutuyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde Necati Şimşek isimli çiftçi mısır tarlasını domuz sürüleri ve yabani hayvanlardan korumak için gece boyu manda çanı çalarak nöbet tutuyor.

İlçeye bağlı Akörensöküler Köyü'nde domuz sürüleri girdikleri 20'ye yakın bahçedeki ürünlere zarar verdi. Domuzların bahçelerdeki mısır, fasulye ve fındık gibi ürünleri yemesin nedeniyle zarara uğrayan köylüler yabani hayvanları uzaklaştırmak için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar.

Necati Şimşek isimli vatandaş bahçesini domuzlardan korumak için her gece tuttuğu nöbette türkü söyleyip çan çalarak hayvanların yaklaşmasını engellemeye çalışıyor.

Komşusunun bahçesine giren domuzlar nedeniyle tedbir amaçlı nöbet tuttuğunu belirten Şimşek, "Çok sürü geliyor. 20'ye yakın geliyorlar. Domuzları çanla korkutuyorum. Yanımda tüfek bulundurmuyorum. Bununla idare ediyorum" dedi.

Şimşek, sabah saatlerine kadar sayvanda nöbet tutacağını söyledi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Necati Şimşek Bartın Ulus Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title