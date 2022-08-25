Manda çanı çalarak domuz nöbeti tutuyor Yerel Haberler Bartın'ın Ulus ilçesinde Necati Şimşek isimli çiftçi mısır tarlasını domuz sürüleri ve yabani hayvanlardan korumak için gece boyu manda çanı çalarak nöbet tutuyor. Bartın'ın Ulus ilçesinde Necati Şimşek isimli çiftçi mısır tarlasını domuz sürüleri ve yabani hayvanlardan korumak için gece boyu manda çanı çalarak nöbet tutuyor. İlçeye bağlı Akörensöküler Köyü'nde domuz sürüleri girdikleri 20'ye yakın bahçedeki ürünlere zarar verdi. Domuzların bahçelerdeki mısır, fasulye ve fındık gibi ürünleri yemesin nedeniyle zarara uğrayan köylüler yabani hayvanları uzaklaştırmak için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Necati Şimşek isimli vatandaş bahçesini domuzlardan korumak için her gece tuttuğu nöbette türkü söyleyip çan çalarak hayvanların yaklaşmasını engellemeye çalışıyor. Komşusunun bahçesine giren domuzlar nedeniyle tedbir amaçlı nöbet tuttuğunu belirten Şimşek, "Çok sürü geliyor. 20'ye yakın geliyorlar. Domuzları çanla korkutuyorum. Yanımda tüfek bulundurmuyorum. Bununla idare ediyorum" dedi. Şimşek, sabah saatlerine kadar sayvanda nöbet tutacağını söyledi. - BARTIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Necati Şimşek Bartın Ulus Yerel Haberler

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