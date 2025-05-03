Manavgat'ta Motosiklet Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta ticari araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin, akaryakıt istasyonuna dönmekte olan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Hüseyin M'nin kullandığı 07 AUN 224 plakalı motosikletin, Aşağı Işıklar Mahallesi sınırlarında aynı istikamette giderken yolun sağında bulunan akaryakıt istasyonuna girmekte olan Hatice Ö'nün kullandığı 06 FL 5543 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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