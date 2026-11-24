Mali'den üniversite eğitimi için Erzurum'a gelen 22 yaşındaki Mahamadou Diaby, 4 yılda Dadaş kültürünü benimsedi. Erzurum şivesiyle konuşup kıtlama çay içmeye başlayan Diaby samimi tavırları ve yöreye olan ilgisiyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Batı Afrika ülkesi Mali'den 2022 yılında üniversite eğitimi için 9 bin 418 kilometre uzaklıktaki Erzurum'a gelen Diaby, aradan geçen 4 yılda kentin kültürüne ve yaşam tarzına uyum sağlayarak adeta bir Dadaş oldu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Diaby, kendisini Dadaş olarak tanımlıyor, yöresel kıyafetlerden potur giyiyor ve Erzurum ağzıyla konuşuyor. Kahvehanelere giderek vatandaşlarla sohbet eden Diaby, samimi tavırları ve yöreye olan ilgisiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Günlük konuşmalarında kullandığı yöresel ifadelerle çevresindekileri şaşırtan genç öğrenci, kıtlama ve limonlu çay içerek de Erzurum kültürünü yaşatıyor.

"Dadaşlar candır, Dadaş üşümez"

Mali'den Erzurum'a eğitim için geldiğini ve geçen 4 yılda kente alıştığını belirten Mahamadou Diaby, "4 yıl oldu Erzurum'a geleli. 7 yıl dolduktan sonra zaten Erzurumlu olacağım. Dadaşlar candır. Mesela 'Senin canın yiyim' en sevdiğim ifadelerden birisidir. 'Senin canın yiyim, gardaş, neyedisen' tarzı ifadelerle konuşulur burada. Sevdim, Erzurum'a alıştım. İçlik (potur) giyiyorum mesela. Giyiyorum ama çok soğuk. Yapacak bir şey yok, alıştım buraya. Mali'den sonra buranın iklimi biraz farklı geldi. Ama alıştık diyebilirim. Dadaş üşümüyor zaten biliyorsun. Erzurum'u herkese öneriyorum. Gelin buraya, kıtlama şekeri var, limonsuz çay içilmez. Çok eğlenceli, çok kültürel bir yer. Erzurum'u tanıtmak istersem; kar, beyaz, insanları sıcakkanlı, kısaca karı-kışı Dadaşı. Dadaş üşümez. Burada çayı da kıtlama içerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı