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Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi yapıldı. Seçim sonucunda birlik encümenliğine il genel meclis üyeleri ve muhtarlar seçildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde ' Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Encümen Seçimi' yapıldı.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan seçim ; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dilek ve temennilerin ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri ve 2024 yılı için planlanan yatırımları aktardı. Seçim sonucunda, birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden Sait Yıldırım ve Yakup Yalçınkaya ile muhtarlardan Cemil Yıldız ve Esat Yalçınkaya seçildi.

Kaymakam Göksu Bayram, seçim sonuçlarının Malazgirt halkına hayırlı olmasını dileyerek, seçilen üyelere yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulundu. - MUŞ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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