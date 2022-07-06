Malatyalı Kayısı Üreticisi Kuddusi Altınbay: "Ücret Nedeniyle İşçi Bulmakta Zorluk Çekiyoruz"

Malatya'nın Kale ilçesinde kayısı üreticiliğiyle uğraşan vatandaşlar, dalda kalan kayısıyı silkelemek ve toplamak için ücret nedeniyle işçi bulamıyor. Kayısı üreticisi Kuddusi Altınbay, "İşçiler yüksek fiyat istiyorlar. Bu nedenle işçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Dışarıdan gelen işçiler var ama onlar da işten pek anlamıyorlar. Malatya ve Adıyaman işçisini bulamıyoruz" dedi.

Nisan ayında don felaketi de yaşandığı için kayısı bu yıl daha da değerli hale geldi. Kayısı üreticisi Kuddusi Altınbay, kayısının bazı bölgelerde olduğunu bazı bölgelerde ise olmadığını söyledi. Don felaketinden dolayı kayısının bu yıl uç dallarda olduğunu ifade eden Altınbay, "Dallar hep kırıldı. Millet kayısıyı silkeliyor. Bu sene kayısı para ediyor, emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.

"İŞÇİ BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Altınbay, işçi bulmakta zorluk çektiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İşçiler yüksek fiyat istiyorlar. Bu nedenle işçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Dışarıdan gelen işçiler var ama onlarda işten pek anlamıyorlar. Malatya ve Adıyaman işçisini bulamıyoruz. Kadınlar 250, erkekler ise 300 TL yevmiyeyle çalışıyorlar. Urfa'dan işçi getirttim, kişi başı 470 TL yol parası verdim. İşçiler dışarıdan geliyorlar. Tarif ediyoruz, ona göre yapıyorlar."

NAYLONUN 6 METRESİ 100 LİRA

Kayısıyı taşımak için bu yıl kasanın tanesini 57 TL'den aldığını belirten Altınbay, gübre, naylon ve ilaç fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Altınbay, kayısıyı serdikleri naylonun 6 metresini 100 liradan aldığını kaydederek, kayısıda fiyatların 100 liranın altına düşmemesi halinde üreticiye bir şeyler kalacağını söyledi.

"İŞÇİ SAYISI YETERSİZ, MASRAFLAR DA ÇOK AĞIR"

Başka bir kayısı üreticisi de şunları söyledi:

"İşçi yönünden sıkıntımız var, işçi sayısı yetersiz, masraflar da çok ağır. Günlük çalışan maliyeti 250-350 TL geçiyor. Genelinde çocuk işçi getiriyorlar sıkıntı oluyor. İslim yapıyoruz gün kurusu ile uğraşamıyoruz ekstra emek istiyor bu iş, soğuk hava deposu olmadığı için gün kurusunu muhafaza edemiyoruz. Gübre, yakıt fiyatları çok yüksek maliyetler çok yüksek fiyatların ne olacağı belli değil. Kayısı fiyatları düşük olursa komple zarar edeceğiz. Piyasa da kayısı fiyatları henüz belli değil, 100 TL olduğu söyleniyor."

ANKA / Yerel