Malatyalı Kayısı Üreticilerinden Trafo Tepkisi

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çoloğlu Mahallesi'ndeki kayısı üreticileri, elektrik trafolarında sık sık arıza yaşanması nedeniyle artezyen kuyularında bulunan dinamolarının yandığını ileri sürerek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. Üretici Bilal Yerli, "2 yıldır kayısılarımızı sağlıklı bir şekilde sulayamıyoruz, artezyenlerimiz yanıyor. Burada halk olarak çok mağdur durumdayız" dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çoloğlu Mahallesi'nde yaşayan kayısı üreticileri, elektrik trafolarında sık sık şalterin attığını ileri sürerek, bunun artezyen kuyularındaki su pompalarına zarar verdiğini, sulama yapamadıkları için ağaçların kurumaya başladığını dile getirdi.

"2 YILDIR OYALIYORLAR"

Üreticilerden Bilal Yerli, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"Bahçe sahibiyim ve kayısı ağaçlarım var. Ama 2 yıldır kayısılarımızı sağlıklı bir şekilde sulayamıyoruz, artezyenlerimiz yanıyor. Burada halk olarak çok mağdur bir durumdayız. Bu konumuzu defalarca Malatya milletvekillerimize söylememize rağmen Fırat EDAŞ müdürümüze söylememize rağmen, 'parça gelecek, Bingöl'den gelecek, akşam gelecek, haftaya gelecek, önümüzdeki aya gelecek' deyip bizi 2 yıldır oyalıyorlar. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz ve vatandaşın sorunun giderilmesini talep ediyoruz. Sayın valimizin geçen dediği gibi vekillerimiz mikrofon kabadayılığı, tribüne oynamaktan ellerinden başka bir şey gelmiyor. 10 binlerce ağacımız kurumaya yüz tutmuştur. İnşallah sesimizi duyarlar ve sorunlarımızı giderirler. Hepimizin geçim kaynağı kayısıdan. Bakın elektrik faturaları oldukça yükselmiş. Ama biz onlara gene bir şey demiyoruz. Biz bu faturayı ödüyorsak siz de bize hizmetin en iyisini verin."

"DEFALARCA DİLE GETİRDİK"

"2 senedir, trafonun kapasitesinin düşük olması nedeniyle durmadan şalter atıyor" diyen üretici Sıddık Aydemir şunları söyledi:

"Günde 1 kişiyi burada nöbetçi bulundurmak zorundayız. Şalteri indirip, kaldırırken bir sıkıntı olsa başımız belaya girecek. 'Yatırım programında' dediler, 2 aydır 'Cumaya yapılıyor, 10 gün sonra yapılıyor, haftaya yapılıyor' bizi bugüne kadar getirdiler. Bu durumda seneye kalırsak bütün işlerimiz aksayacak. Bahçe suyunu 10 saat vereceğimize 5 saat verdik, komşumuza vermek zorunda kaldık. Durmadan şalter atıyor. Son şalteri elektrikçi getirip cebimizden yaptırdık. 100 KW'lık trafo var bağlı sistemler 200 KW. Hepsi aynı anda çalıştığı zaman şalterler atıyor. Bunu defalarca dile getirdik. 20 gün içerisinde 2 defa sondaj pompam yandı. 10'ar bin liradan 20 bin lira masrafımız oldu. Her yıl 12-13 bin lira fatura ödüyorum. En geç 10 günde bir su vermezseniz ağaçlarımız yanar. On birinci aya kadar sulama yapılıyor ve hala sulama devam ediyor."

"İNSAN BİRAZ UTANIR"

Üretici Hasan Aydemir ise, "Yaklaşık 500 kişi bu arazilerden ekmek yiyor. Tahmini 12 bin civarında kayısı ağacı var. Burada 28. gün gelip aboneyi okuyorsunuz amenna güzel. Ödemeyince kilit de vuruyorsunuz. Ama mademki biz ödeme yapıyoruz, trafo yapmasını da bilmelisiniz. Orada oturup da fanın önünde çay içip ayak ayak üstüne atmak bir müdürlük değil. 2 trafomuz yandı. 10 gün içerisinde 2 tane dinamomuz yandı. Burada yetkililere söylüyorum. ya görevini yap kardeşim ya da git. Tıpkı siyasiler gibi 'bugün yarın, bugün yarın' insan biraz utanır" şeklinde konuştu.