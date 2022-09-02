Malatya yerel haberi | Malatya'da 22 Yıldır İkinci El Kıyafet Satan Turan Arıs: "Vatandaşın Alım Gücü Düştüğü İçin Buraya Gelmiyor"

Malatya'da hayat pahalılığı ikinci el eşyaların satıldığı 'bit pazarı'na olan ilgiyi azalttı. 22 senedir ikinci el giyim eşyası satan Turan Arıs, "Vatandaş alım gücü düştüğü için buraya gelmiyor" dedi.

Malatya'da uzun yıllar adliye binasının arkasında hizmet veren, daha sonra büyükşehir belediyesinin alışveriş merkezine taşınarak yer sorunu çözülen bit pazarı esnafı, hayat pahalılığı nedeniyle satış yapamamaktan şikayet ediyor.

"PEK FAZLA İLGİ YOK"

Malatya Büyükşehir Belediyesi alışveriş merkezinin esnaf temsilcisi Mustafa Orhan, "Eski yerimiz temiz olmadığı için vatandaşlarımız girmiyordu. Orası kapalı bir kutuydu. Vatandaş oraya girip alışveriş yapmıyordu" dedi. Uygun fiyata giyim eşyası sattıklarını dile getiren Orhan, "Bir pantolonu 50 liraya satıyoruz. Çarşıda pantolon fiyatı 150 lira. Burası yeni olduğu için pek fazla ilgi yok ama ileride çok ilgi göreceğini umut ediyoruz" diye konuştu. Orhan, daha çok pantolon, gömlek ve ayakkabı sattıklarını ifade ederek, merkezde pahalı olduğu için vatandaşların kendilerini tercih ettiğini ancak merkezin yeni kurulmasından dolayı ilginin çok fazla olmadığını söyledi.

"BOĞAZ TOKLUĞUNA ÇALIŞIYORUZ"

22 yıldır ikinci el giyim eşyası satan Turan Arıs ise 5 aydır yeni yere taşındıklarını ve boğaz tokluğuna çalıştıklarını kaydetti. Arıs, alım gücünün düşmesinden dolayı vatandaşların eskisi gibi rağbet göstermediklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz de artık mal alamıyoruz. Bir pantolon için 50-60 lira istiyorlar, biz 20-30 liraya satıyoruz. Sattığımız ürünün yerine yeni ürün alamıyoruz. Vatandaşında alım gücü düştüğü için buraya gelmiyor. Genelde inşaatta çalışanlar ve köylü vatandaşlar bize geliyor. Ucuz diye buraya geliyorlar. Genelde pantolon ve ayakkabı alıyorlar. Satışlar durgun. Emekli olmazsak biz burada geçinemeyiz. Eski yerimiz iyiydi, yeni yere getirdiler. Aldığımız maaşla ancak kiramızı ödüyoruz. Boğaz tokluğuna buradayız. Babamdan kalma bu işi 22 yıldır yapıyorum. Eski yerde işimiz iyiydi. Burada kira biraz yüksek, boğaz tokluğuna çalışıyoruz."