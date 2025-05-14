Malatya Valisi Yavuz'dan Gençlik Haftası Mesajı

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, "15-21 Mayısı Gençlik Haftası" dolayısıyla "Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi, hepimizi derinden sarsmış olsa da Malatya'daki gençlerimizin gösterdiği dayanışma, azim ve güçlü irade, şehrimizin yeniden doğmasına vesile olmuştur" mesajını paylaştı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla mesaj yayınladı. Yavuz'un mesajı şöyle:

"15-21 Mayıs Gençlik Haftası, gençlerimizin gücünü, hayallerini ve potansiyelini kutlamak için önemli bir fırsattır. Malatya'daki gençlerimiz, sadece kendi hayatlarını değil, tüm toplumu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için büyük bir güce sahiptir.

Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi, hepimizi derinden sarsmış olsa da, Malatya'daki gençlerimizin gösterdiği dayanışma, azim ve güçlü irade, şehrimizin yeniden doğmasına vesile olmuştur. Hep birlikte bu zorlukları aşarak, yeniden ayağa kalktık. Şimdi, bu şehirde ve ülkemizde daha güçlü bir geleceği inşa etmek için birlikte adımlar atıyoruz."

Gençlerin, teknoloji, eğitim, girişimcilik alanlarında gösterdikleri başarıların toplumun kalkınmasında kritik bir rol oynadığının altını çizen Yavuz, şunları kaydetti:

"Sanayi devrimini kaçırmış olabiliriz, ancak Milli Teknoloji Hamlesi ile bu kaybı telafi etme fırsatını yakaladık. Sizler, bu hamlenin öncüleri olacak, teknolojiyi, bilimi ve yenilikçiliği kendi ellerinizle şekillendireceksiniz. Bu fırsatı değerlendirmek, toplumun geleceğini inşa etme sorumluluğunu taşımak, sizlerin elinde. Eğer bu hamleyi ıskalarsak, çok daha ağır bedellerle karşılaşırız. Ancak gençlerimizin bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinden hiçbir şüphem yok.

Hep birlikte, daha güçlü bir Malatya ve daha güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışacağız. Başarılarınız daim olsun, 15-21 Mayıs Gençlik Haftanız kutlu olsun" diye belirtti.