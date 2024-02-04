Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Asrın Felaketi ve Sonrasındaki Çalışmaları Açıkladı

Asrın felaketinin yıl dönümüne 2 gün kalırken, felaketten en ağır şekilde etkilenen illerden biri olan Malatya'da Vali Ersin Yazıcı, deprem ve sonrasındaki süreci ve çalışmaları detayları ile açıkladı.

6 Şubat 2023'de yaşanana ve 11 ili doğrudan etkileyen asrın felaketinin yıldönümü yaklaşırken, afetten en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da bugüne kadar yapılan çalışmalar ve devam eden projeler ile ilgili Vali Ersin Yazıcı basın mensuplarını bilgilendirdi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Ersin Yazıcı, 6 Şubat 2023 tarihinde ilki saat 04.17'de ikincisi ise 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği ve 100 bini aşkın kişinin yaralandığını söyledi. 24 saatlik bir zaman dilimi içinde doğada nadir görülebilecek yoğunlukta ve büyüklükte bir deprem silsilesi yaşandığını aktaran Yazıcı, "Her iki deprem de sığ odaklı depremlerdi. Öğle saatlerinde gerçekleşen depremde vatandaşların büyük bir bölümünün ilk depremden dolayı dışarda olmaları sebebiyle can kaybı az oldu ancak, Malatya öğlen saatlerinde yaşanan depremden oldukça etkilendi. Ciddi kayıpların ve yıkımların yaşandığı Malatya'da, arama kurtarma çalışmaları soğuk hava şartlarına rağmen, aralıksız bir şekilde yürütüldü" dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Yazıcı, kentte tespit edilen can kaybının bin 237 yaralı sayısının ise 6 bin 444 olduğunu belirtti. İl genelinde deprem sırasında 6 bin 643 adet binanın yıldığını da aktaran Yazıcı, 35 bin 907 binanın ise depremde ağır hasar aldığını söyledi.

Yine depremlerde 2 bin 525 binanın da orta hasarlı olduğunu kaydeden Yazıcı, 2 Şubat 2024 itibariyle kentte yıkılan bina sayısının ise 28 bin 980 olduğunu açıkladı. Halen yargı sürecinde olan 3 bin 492 binanın yıkılmayı beklediğini de ifade eden Yazıcı, şehrin merkezi konumundaki çarşı alanında yıkım oranının yüzde 98, kent genelinde ise yüzde 85, 27 olduğunu söyledi.

Asrın felaketi sonrası kentte yapılan yardımlara da değinen Yazıcı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 20 bin 328 araç ile çeşitli yardımların 159 bin hanede 690 bin kişiye dağıtıldığını dile getirdi. Yine o süreçte depremden etkilenen her haneye 10 bin TL'den toplamda 1 milyar 970 milyon 680 bin TL nakdi ödemenin gerçekleştirdiğini belirten Yazıcı, diğer yardımları ise şöyle açıkladı:

"Taşınma yardımı olarak 1 milyar 272 milyon TL ödeme yapıldı yine kira yardımı olarak da 4 milyar 505 milyon 516 bin TL depremzedelere ödeme gerçekleştirildi. Kentte vefat eden vatandaşların ailelerine de toplamda 101 milyon 100 bin TL ödendi. Yine deprem sonrası başka illere giden vatandaşlarımıza da sağlanan yakıt desteği tutarı ise 41 milyon 115 bin 484 TL oldu"

Deprem sonrası vatandaşlara psikososyal desteklerden de bahseden Vali Yazıcı, bu kapsamda destek çözüm ortakları ve iş birliği içerisinde çalıştıkları STK'lar ile 85 bin 501 haneye ulaşılarak 510 bin 267 kişiye de psikososyal destek hizmeti verildiğini belirtti. Süreç dahilinde 25'i sabit, 25'i mobil olmak üzere toplam 50 çalışma alanında bu desteğin devam ettiğini de ifade eden Yazıcı, geçici barınma, konaklama ve iş yeri merkezleri ile ilgili son verileri de paylaştı.

Depremzede vatandaşlar için ilk etapta merkez ve ilçelerde 88 bin 561 çadırın kurulduğunu ifade eden Yazıcı, geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle ise çadırlarda barınan tüm vatandaşları konteyner kentlere yerleştirdiklerini ve böylece kentte çadırda kalan depremzedenin kalmadığını söyledi.

Kent genelinde toplam 69 konteyner kentte 117 bin 232 depremzedenin barındığını da belirten Yazıcı, "Malatya'da depremden etkilenen merkez ilçelerimizden Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ, Doğanşehir ilçelerimizde 39 alanda 3 bin 158 konteyner iş yeri yapılmış olup, 3 bin 157 esnaf konteynerde hizmet vermektedir" ifadelerine yer verdi.

Kentte devam eden TOKİ konutlarına ilişkin de konuşan Yazıcı, rezerv yapı alanlarında 23 bin konut ile 11 bin ticarethanenin yapılmasının planlandığını söyleyen Vali Yazıcı, "Malatya ilinde 14 bin 636 adet konut, 1 adet camii, 2 bin 164 adet konutun temeli atılmış, bin 26 adet konut Mart ayı itibariyle tamamlanacaktır. Kırsal bölge ihalesi sonuçlanan konut sayısı 7 bin 542 adettir. Şu an için teslim edilen 8 adet köy evi bulunmaktadır. 5 bin 140 konut kuraya hazır durumdadır" diye konuştu.

Kentteki diğer süren çalışmaları da rakamları ile paylaşan Vali Yazıcı toplantı sonrası ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - MALATYA