Malatya Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

(MALATYA)- Malatya Valiliği, son günlerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün telefon numaraları üzerinden yapılan bazı sahte ihbarlar konusunda kamuoyunu uyardı. Vatandaşlardan "ön borçlandırma işlemleri" adı altında IBAN paylaşımıyla ödeme talep edildiği ve ödeme yapılmazsa hak sahipliğinin iptal edileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu açıklandı.

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, ön borçlandırma işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğu ve hiçbir şekilde banka hesabına para yatırılması gibi bir talepte bulunulmadığı vurgulandı. Bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşların dolandırıcılık şüphesiyle yetkili mercilere başvurmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bu işlemlerin yalnızca Malatya'da değil, 81 ildeki tüm AFAD Müdürlüklerinde de ücretsiz olarak gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Vatandaşların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla yapılan duyurulara itibar etmeleri ve kişisel bilgilerini şüpheli kişi veya kurumlarla paylaşmamaları istendi.