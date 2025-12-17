Malatya Şire Pazarı'nda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Şire Pazarı'nda yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Battalgazi Şire Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pazar içerisindeki bir kayısı dükkanında yaşanan kavgada, E.B. isimli şüpheli silahla İ.A. ve B.E.'yi bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.