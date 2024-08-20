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Malatya Life Dergisi İmtiyaz Sahibinin Oğlunun Sünnet Düğünü Gerçekleştirildi

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Malatya Life Dergisi ve www.malatyagundem.com internet gazetesinin imtiyaz sahibi Caner Mostur'un oğlu İlker Sefa'nın sünnet düğünü iş, siyaset ve basın dünyasından davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Malatya Life Dergisi ve www.malatyagundem.com internet gazetesinin imtiyaz sahibi Caner Mostur'un oğlu İlker Sefa'nın sünnet düğünü gerçekleştirildi.

Malatya Life Dergisi ve www.malatyagundem.com internet gazetesinin imtiyaz sahibi Caner Mostur'un oğlu İlker Sefa için düzenlenen sünnet töreni iş, siyaset ve basın dünyasından davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Yoğun katılımın olduğu törende erkekliğe ilk adımını atan İlker Sefa'nın kirveliğini ise İş İnsanı Recep Bakırcı üstlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın okunmasını ardından semazen gösterisinin gerçekleştiği gecede çocuklar içinde çeşitli animasyon gösterileri düzenlendi. İnanç ve Caner çiftinin davetlilerle tek tek ilgilendiği tören sünnet eğlencesi ile sürdü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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