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Malatya Kale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Malatya Kale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem
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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.24 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.24 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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