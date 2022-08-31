Malatya haberleri | Malatya'da 2. El Eşya Alıp Satan Esnaf: "Kredi Kartı Borcu Olan ve Boşananlardan Dolayı Eşya Satanlar Had Safhada Çoğaldı"

Malatya haber: Malatya’da ikinci el eşya alıp satan Deniz Eryılmaz, "Kredi kartı borcu bulunan, sağa sola borcu olan ya da senetleri bulunan vatandaşlar, 'İcraya gittiği zaman yarı fiyatına alacaklar' deyip bize satıyor. Kredi kartı borcu olan ve boşananlardan dolayı eşya satanlar had safhada çoğaldı, ama alan yok" dedi.

Malatya'da ikinci el eşya alıp satan Deniz Eryılmaz, "Kredi kartı borcu bulunan, sağa sola borcu olan ya da senetleri bulunan vatandaşlar, 'İcraya gittiği zaman yarı fiyatına alacaklar' deyip bize satıyor. Kredi kartı borcu olan ve boşananlardan dolayı eşya satanlar had safhada çoğaldı, ama alan yok" dedi.

Malatya'da alım gücü düşük olan vatandaşlar, sıfır eşya almak yerine ikinci el eşya satan dükkanlara yöneldi. Daha önce başka illerden gelen üniversite öğrencilerinin uğrak yeri olan ikinci el dükkanları, bugünlerde vatandaşların da en sık uğradığı yer haline geldi. Fiyatların yüksekliği nedeniyle yeni eşya almakta zorlanan vatandaşlar, bozulan ya da artık kullanılamaz hale gelen eşyalarının yerine ikinci el dükkanlarında istedikleri eşyaları uygun fiyata alabiliyor.

"İKİNCİ EL EŞYA ALMAKTAN ÇEKİNEN VATANDAŞLAR ŞİMDİ GELİYORLAR"

Malatya'da ikinci el eşya alıp satan Deniz Eryılmaz, "Önceleri ikinci el eşyaya iyi bir rağbet vardı. Yurtların yapılması, ardından da araya pandeminin girmesi işlerimizi azalttı. Önceden tayin zamanlarını ve üniversite öğrencilerinin gelmesini bekliyorduk. Şimdi öyle bir şey yok, vatandaşlar alıştı, evlerine bir şey lazım olduğunda gelip ikinci el eşyacılardan alıyorlar. Vatandaşlar daha önceden ikinci el eşya almaya çekiniyorlardı. Şimdi herkes alıştı, gelip eşya alıyorlar" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER 7-8 BİN LİRAYA BÜTÜN EŞYALARI ALABİLİRLER"

Eryılmaz, üniversite öğrencileri için uygun fiyata eşyalar olduğunu ve fiyatların ürünün kalitesine göre değiştiğini belirterek, "Öğrenciler, 'iyi bir şey alayım, işimi görsün' derse 7-8 bin liraya A'dan Z'ye bütün eşyaları alabilir. Tabii bunlar normal ayarında eşyalar. Ama sıfıra yakın eşya almak isterlerse ki 800 TL'ye de satılan koltuk var, 3 bin liraya da. Vasatın üstü eşyalar öğrenciler için iyidir" dedi.

Vatandaşların yeni eşya almakta zorlandığını, bu nedenle evdeki diğer eşyalarını satmadıklarını kaydeden Eryılmaz, "Geçenlerde tanıdık bir müşteri geldi. 'Yeni bir buzdolabı alacağım, sen de gel eski buzdolabını al' dedi. Bir saat sonra geldi, buzdolabı baktıklarını ve 22 bin lira fiyat verildiğini, o nedenle buzdolabı almaktan vazgeçtiklerini söyledi. Fiyatlar yüksek, insanlar alamıyor, parası yok, durumu iyi değil" diye konuştu.

"KREDİ KARTI BORCU OLANLAR EŞYALARINI BİZE SATIYOR"

Son iki yıldır boşananların sayısında artış olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Boşananlar ve boşanma aşamasında olanlar, gelip eşyalarını bize satıyorlar. Kredi kartı borcu bulunan, sağa sola borcu olan ya da senetleri bulunan vatandaşlar, 'İcraya gittiği zaman yarı fiyatına alacaklar' deyip bize satıyor. Kredi kartı borcu olan ve boşananlardan dolayı eşya satanlar had safhada çoğaldı, ama alan yok. Birkaç yıllık evlilerin eşyaları sıfır ayarında oluyor, onları satmada sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü mağazada 16 bin TL, biz 5-6 bin liraya satıyoruz ve garantisi de devam ediyor" dedi.

"İKİNCİ EL EŞYAYA İLGİ ARTTI"

İkinci el eşya satan Yusuf Fırat ise vatandaşların sıfır eşya almaya güçleri yetmediği için gelip ikinci el eşyalara baktıklarını söyledi. Fırat, ikinci el eşyaya rağbet olduğunu belirterek, "Gelip bakıyorlar, hoşlarına gideni alıyorlar. Eşya almaya gelen bir öğrenci için, bütün eşyalar en fazla 5 bin TL tutar. Mesela beyaz eşyada fiyatlar bin liradan başlıyor, 3 bin liraya kadar çıkıyor. Bu ara ilgi arttı. Önceden pandemiden dolayı fazla yoktu, öğrenci sezonuna girdiğimiz bugünlerde ilgi var" dedi.