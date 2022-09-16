Malatya haberi! Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi Casus Makinalarla Vatandaşların İlgisini Çekiyor

Malatya gelişmesine göre Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi’nde, en eskisi 142 yıllık körüklülerden dijitallare kadar 2 bin 23 fotoğraf makinası sergileniyor. En büyük ilgiyi ise su matarası, ayakkabı topuğu, cep saati, kol saati, kitabın içerisine yerleştirilen ‘casus’ ve ‘dedektif’ fotoğraf makineleri görüyor.

Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi'nde, en eskisi 142 yıllık körüklülerden dijitallare kadar 2 bin 23 fotoğraf makinası sergileniyor. En büyük ilgiyi ise su matarası, ayakkabı topuğu, cep saati, kol saati, kitabın içerisine yerleştirilen 'casus' ve 'dedektif' fotoğraf makineleri görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Sanat Sokağı'nda açılan Fotoğraf Makinası Müzesi, bugüne kadar 100 binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 44 segmentte 2 binin üzerinde fotoğraf makinasının yer aldığı müzede, en büyük dikkati 2.Dünya Savaşı'nda da kullanılan casus makinalar çekiyor. En dikkat çekici olan parça ise su matarası formundaki 1886 yılına ait ve aynı anda 6 poz çekebilen Alman-Amerikan yapımı olan makina.

Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi'nin sorumlusu Emre İnan, "Her yıl 110 bin ila 120 bin arasında ziyaretçiyi ağırlamaktayız. Müzemiz, Türkiye'nin yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinası müzesi, bu bizi dünyanın en büyük üç müzesinden biri haline getiriyor" dedi. İnan, müzede 44 segmentte 2 bin 23 fotoğraf makinası, 3 bin 600'ü aşkın aksesuar, hatıra çekim köşesi, sinema salonu bulunduğunu belirtti.

AYAKKABI TOPUĞUNA CASUS MAKİNA YERLEŞTİRMİŞLER

Casus fotoğraf makinaları bölümünde en dikkat çekici olan parça su matarası formundaki 1886 yılına ait ve aynı anda 6 poz çekebilen Alman-Amerikan yapımı olan makina. Bunun yanında 1904 ve 1912 yıllarında kullanılan cep saati formunda olan ve kadınların çantalarına yerleştirilen İngiliz yapımı casus makinalar ile Soğuk Savaş Döneminde kullanılan ve 6 poz çekebilen kol saatindeki casus fotoğraf makinaları müzenin en değerli parçalarından. Üç bantta çalışan radyonun içerisine yerleştirilmiş casus makina, topu kamera, Çinlilerin yaptığı 90'lı yıllarda yaptığı kitap şeklindeki casus kameralarda müzede dikkat çekiyor.

1907 MODEL DRONE MAKİNA GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Müzede en büyük dikkati casus makinaların çektiğini ifade eden İnan, "Müze içerisinde 44 segmentte fotoğraf makinalarını inceliyoruz. En eski casus makine 1886 tarihli ve su matarasının içerisine yerleştirilmiş. ABD yapımı makine art arda 6 fotoğraf çekebiliyor" dedi. İnan, casus makinalar arasında en çok dikkat çekenler arasında İngiltere yapımı 1907 model drone makinası olduğunu kaydederek, "Drone'un 2000'li yıllardan sonra bulunan bir teknoloji olarak bilinse de bu drone 2.Dünya Savaşı'nda kullanılmış. Posta güvercinlerinin boynuna takılan bu makina, güvercin havalandıktan birkaç dakika sonra art arda fotoğraf çekebiliyor" diye konuştu.

Kol saati şeklinde yapılan casus fotoğraf makinasının da müzede sergilendiğine dikkat çeken İnan, "Kola takılan saatin yanındaki kola yavaşça bastıkça art arda 4 fotoğraf çekebiliyor. Bir diğeri ise İngiltere'de kadın casuslar tarafından kullanılan 1936 model olan basit sistemli bu makina ise şemsiye kolu olarak tasarlanmış" ifadelerini kullandı.

"100'ÜN ÜZERİNDE CASUS MAKİNA MÜZEMİZDE SERGİLENİYOR"

İnan, casus makinaların 1800'lü yılların başında ve sonlarına doğru sıklıkla kullanıldığı bilgisini vererek, şunları söyledi:

"Avrupa'da topuk kameralar, 007 James Bond'un çakmak modeli yaygın olarak kullanılmış. Bunun yanında anahtarlık şeklinde, dürbün ve radyo formatında da makinalar yapılmış. Karanlıkta belgelerin fotoğraflarını çekebilmek için magnezyum flaş ampullerinin kullanıldığı makinalar da yapılmış."

İnan, daha çok İngiltere, Fransa ve Almanya yapımı casus makinaların büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, müzede Japon, ABD ve Çin yapımının da olduğu 100'ün üzerine casus makinayı sergilediklerini belirtti.