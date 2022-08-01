Malatya haber... Malatya'da kayısı hasat sezonu hızla devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haber... Malatya'da kayısı hasat sezonu hızla devam ediyor

Malatya haber... Malatya'da kayısı hasat sezonu hızla devam ediyor

Malatya yerel haberi... Malatya'da, güneşin altın yumurtası olarak adlandırılan kayısıda hasat sezonu hızla devam ediyor.

 - Güncelleme:

Malatya'da, güneşin altın yumurtası olarak adlandırılan kayısıda hasat sezonu hızla devam ediyor. Darende ilçesinde hasat dönemi her yer altın sarısı renge bürünürken, kayısı üreticileri ise bin bir emekle yetiştirdikleri kayısıların hasadı ve kurutulması ile meşguller.

Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Ateş ve İlçe Tarım Müdürü Suat Demir, kayısı yetiştiricileri Adnan İlhan, Mehmet İnci, Yusuf Toprak ve 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen kayısı yarışmasında Hacıhaliloğlu türünde birincilik ödülünü alan Murat Özdemir'in kayısı bahçelerini ziyaret ederek bol ve bereketli hasat olması dileklerini ilettiler.

Hacıhaliloğlu türünde birincilik ödülünü alan Murat Özdemir'in kayısı bahçesini inceleyen heyet, ilçeye ödül kazandırması nedeniyle Özdemir'e tebriklerini de ilettiler. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Darende Malatya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title