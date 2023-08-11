Malatya Emniyet Müdürü Çankal basınla bir araya geldiMALATYA Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal tanışma ve istişare toplantısı çerçevesinde kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Malatya Emniyet Müdürü Çankal basınla bir araya geldi

MALATYA Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal tanışma ve istişare toplantısı çerçevesinde kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne atanarak görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi Şehit Emrah Horoz Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Müdür Çankal, daha öncede çeşitli vesilelerle bulunduğu kentte Emniyet Müdürü olarak görev yapacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmasında 6 Şubat depremlerine ayrı bir parantez açan Müdür Arif Çankal, 11 ili etkileyen depremlerde hayatlarına kaybedenlere rahmet yarılara ise acil şifalar diledi. Medyanın sadece bir görüşünün değil bütün farklı görüşlerin ve kültürlerin haber şeklinde seslendirilmesine, yer vermeye öncülük ettiğini kaydeden Çankal, "Emniyet teşkilatı olarak, toplumun huzur ve güveni için yapmış olduğumuz bütün çalışmaların doğru aktarılmasını sizlerin aracılığıyla yürüteceğiz. Toplumsal yaşamda önemi malum olan medyanın doğru zamanda doğru yerde bilgilendirmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Polisin görevini icra ederken halkın sevgi ve güveninin kazanılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Çankal, bu kapsamda basın mensuplarının desteklerine ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek basınla olan ilişkilerinin en üst düzeyde olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Müdür Çankal yapılan konuşmaların ardından basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.