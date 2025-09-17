Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde Görev Değişimi: Çankal Görevi Ay'a Devretti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN- Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende Arif Çankal görevini Kayhan Ay'a devretti. Çankal, "Daha huzurlu bir Malatya için çalıştık" derken, Ay "Vatandaşlarımızla iç içe görev yapacağız" dedi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Arif Çankal yeni müdür Kayhan Ay'ı çiçekle karşıladı. Tören takımını selamlayan Ay, daha sonra görevi devraldı.

Çankal: "Daha huzurlu bir Malatya için hep birlikte çalıştık"

Görevini devreden Arif Çankal konuşmasında, görev süresi boyunca önceliğinin vatandaşların huzur ve güvenliği olduğunu vurgu yaparak şunları söyledi:

"Görevde bulunduğum süre içerisinde düşüncelerinize kulak vererek, sizden aldığım güç ile daha güvenli ve daha huzurlu bir Malatya için hep birlikte çalıştık. Önceliğimiz olan ilimizin güvenliğini ve vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlama noktasında aldığımız kararlar ve hayata geçirdiğimiz uygulamalarla; iyiliği emrederek, kötülükten men ederek, vatandaşlarımızın devletine olan inancını ve güvenini artırmayı, devletin gücünü sahaya yansıtmayı hedefledik. ve bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki bütün bunları büyük oranda başardık.

Görev sürem boyunca önceliğim; vatan ve bayrak aşkıyla devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği olmuştur. Bu kutlu amaç uğruna gece gündüz demeden fedakarca çalışan kıymetli mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Onların azmi, disiplinli çalışması ve görev bilinci olmasaydı, bugün bu kadar huzurlu bir şekilde Malatya'dan ayrılmam mümkün olmazdı."

Ay: "Malatya'da görev yapacak olmanın gururunu yaşıyorum"

Görevi devralan Kayhan Ay ise konuşmasında Malatya'da görev yapmanın gururunu yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

"Kadim tarihi, köklü kültürü ve vefakar insanıyla Malatya'da görev yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. Bu görevi şahsıma tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Şahsıma duydukları güvene layık olmak adına var gücümle çalışacağımı huzurlarınızda ifade ediyorum. 1999 yılında memleketim olan Düzce'de meydana gelen deprem felaketini yaşamış biri olarak, 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'mızın nelerle karşı karşıya kaldığını yürekten hissediyor ve biliyorum. Depremlerde ağır yaralar alan şehrimizde huzur ve güven ortamının devamını sağlayarak, suç ve suçlularla mücadelede tavizsiz bir duruş sergilemek temel önceliğimiz olacaktır. Vatandaşlarımızla iç içe, onların desteğini her zaman yanımızda hissedeceğimiz bir anlayışla görev yapacağız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve deprem şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; dua ve desteklerinizin en büyük güç kaynağımız olduğunu ifade ediyorum."